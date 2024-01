Berlin - Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), Claus Weselsky, ist mit der Politik der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP unzufrieden. "Ich nehme die Politik in einer Art und Weise war, wie ich sie noch nie wahrnehmen musste. Kopflos, planlos, ohne strategische, lange Linie", sagte Weselsky, der CDU-Mitglied ist, dem "Spitzengespräch" des "Spiegels". "Die Koalition, die zurzeit handelt, vermittelt auf mich und die Bürger den Eindruck: Wir machen erst mal, wir schauen was passiert, dann korrigieren wir ein bisschen."



Das von der Ampelkoalition vorangetriebene Heizungsgesetz bezeichnete Weselsky als "Irrsinn". "Man möchte eine Politik, die man versteht, die man nachvollziehen kann", sagte der GDL-Chef.



Besonders kritisch äußerte sich der Gewerkschafter über SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. "Es gab mal eine Zeit, da war er Juso-Vorsitzender, da habe ich ihn sehr geschätzt", sagte Weselsky. "Er hat eine Phase gehabt, in der er richtig gut diskutiert hat." Mit dem Aufrücken in den SPD-Bundesvorstand habe sich dies aber verändert.



So habe Kühnert etwa ein Ende der Großen Koalition gefordert, diese Position nach seinem Eintritt in den Bundesvorstand aber nicht mehr vertreten. "Als Juso-Vorsitzender geht er rein: 'An Nikolaus ist Groko aus.' Und kommt raus als Mitglied des Vorstandes und die Groko war nicht Nikolaus aus", so Weselsky. "Das ist Parteilinie, das ist, wenn jemand nie mehr über sein Gewissen entscheidet, sondern sich einen schlanken Fuß macht. Das kann man auch nennen: Wirbelsäule wie ein Gartenschlauch."



Die Lokführergewerkschaft GDL fordert derzeit im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei gleichem Gehalt. Die Bahn hat die Forderung als unerfüllbar zurückgewiesen. Die GDL hat ihre Mitglieder daher zum Streik bis Freitagabend, 18 Uhr, aufgerufen. Für die Dauer des Streiks hat die Bahn einen Notfahrplan eingesetzt.