WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern SAP legt eine Auseinandersetzung mit US-Behörden gegen die Zahlung von mehr als 220 Millionen Dollar bei. Das US-Justizministerium und die Wertpapieraufsichtsbehörde SEC teilten die Einigung am Mittwochabend (MEZ) in Washington mit. Die Behörden hatten Vorwürfe geprüft, SAP habe bei Geschäften in Südafrika und Indonesien Regierungsvertreter bestochen. Der Aktienkurs von SAP regierte auf die Neuigkeiten nicht./he/tih