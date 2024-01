Rimini Street gewinnt damit noch mehr weltweite Anerkennung und kultiviert eine motivierende Arbeitskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute bekannt, dass er in Frankreich, im UK und in den USA im zweiten Jahr in Folge die angesehene Zertifizierung Great Place to Work® erhalten hat.

Diese Ehrung folgt auf vergleichbare Anerkennungen u.a. in Australien/Neuseeland, Indien, Israel, Japan, Korea und Singapur, sowie einen Platz in den Top 50 der India's Best Workplaces im Bereich IT IT-BPM. Diese Auszeichnungen spiegeln das unermüdliche Engagement von Rimini Street wider, eine Arbeitskultur zur fördern, die auf den Grundlagen Innovation, Zusammenarbeit und Inklusion in einem dynamischen globalen Unternehmensumfeld gedeiht.

Seit über drei Jahrzehnten führt Great Place to Work® umfangreiche Umfragen bei über 100 Millionen Arbeitnehmern auf der ganzen Welt durch. Die Great Places to Work Certification bildet den Goldstandard und ist zum Aushängeschild von Unternehmen geworden, das auf überragende Arbeitsplatzqualität und eine herausragende Mitarbeitererfahrung hinweist.

Zu dieser Ehrung erklärte der President und CEO von Rimini Street, Seth Ravin: "Im Zentrum des betrieblichen Ethos von Rimini Street steht das Prinzip des Vertrauens, das einen grundlegenden Aspekt unserer Unternehmensphilosophie bildet. Diese Anerkennung reflektiert den reichen, vielfältigen Erfahrungsschatz, den unser Team mitbringt. Alle sind vereint in ihrem Engagement für eine dynamische, wachstumsgetriebene, in die Zukunft denkende Arbeitsumgebung."

Die Mitarbeiter in Frankreich heben den "Stolz auf ihre Arbeit" hervor, den sie zu Rimini Street beitragen

Rimini Street France war herausragend in Bereichen wie Team-Kohäsion (93 %), Stolz (91 %), Gerechtigkeit (91 %), Führungsverhalten (91 %), Unternehmensimage (91 %) und Engagement-Index (91 %).

Weitere Ergebnisse der Umfrage sind:

100% der Mitarbeiter haben den Eindruck, dass die Leute bei Rimini Street bereit sind, noch mehr zu geben, um ihre Aufgabe zu erfüllen

100% der Mitarbeiter bezeichnen ihr Management als ehrlich und ethisch bei geschäftlichen Praktiken

100% der Mitarbeiter verstehen, wie ihr Aufgabenbereich zur Erreichung der Ziele der Organisation beiträgt

100% der Mitarbeiter kennen Kunden, die die erbrachte Dienstleistung als ‚überragend' einstufen würden

"Bei Rimini Street France ist man sehr stolz auf die Anerkennung als eine der besten Arbeitsumgebungen", sagte Brian Almas, Senior Vice President of Global Human Resources bei Rimini Street. "Diese Auszeichnung feiert unser Engagement für die Schaffung eines Umfelds, wo es selbstverständlich ist, noch mehr zu geben, und es unseren persönlichen und beruflichen Wünschen entspricht, im Sinne der Prioritäten von Rimini Street Unternehmen, Kunden, Kollegen und Gemeinschaft jeden Tag Herausragendes zu leisten."

Die Mitarbeiter im UK fühlen sich bei Rimini Street wertgeschätzt

Nach den Auszeichnungen "Best Workplaces for Women 2023" und "Best Workplaces for Wellness 2023" für mittelständische Unternehmen wurde Rimini Street UK bereits das zweite Jahr in Folge ein "Great Place to Work". Die Mitarbeiter von Rimini Street heben zentrale Bereiche hervor, wie Gerechtigkeit, Kompetenz und Teamwork. Ergebnisse der Befragung sind:

97% der Mitarbeiter fühlten sich willkommen, als sie zum Unternehmen kamen

97% der Mitarbeiter sagen, sie fühlen sich für ihren Beitrag im Unternehmen wertgeschätzt

96% der Mitarbeiter meinen, sie werden von ihrem Manager/Vorgesetzten mit Respekt behandelt

"Bei Rimini Street UK ist man sehr stolz darauf, seit 2021 für mehrere Jahre als "Great Place to Work" ausgezeichnet worden zu sein", sagt Gordon Smith, Vice President Global SAP-Support bei Rimini Street. "Es bedeutet dem Führungsteam sehr viel, die Rückmeldung zu erhalten, dass sich unsere Kollegen willkommen und respektiert fühlen."

Die Mitarbeiter in den USA heben die Fairness und Sicherheit im Unternehmen hervor

Rimini Street USA ist das zweite Jahr in Folge als "Great Place to Work" ausgezeichnet worden. Die Rückmeldungen hoben das Gefühl der Sicherheit physisch wie psychisch und der Fairness bei der Arbeit hervor.

"Bei Rimini Street sind wir uns dessen bewusst, dass der Aufbau einer herausragenden Arbeitskultur mehr bedeutet als Leistungen und Vergünstigungen. Wir meinen, eine herausragende Arbeitsumgebung ist überall dort, wo sich die Mitarbeiter jeden Tag komplett einbringen können", sagte Michael Spencer, GVP Chief Ethics and Compliance Officer bei Rimini Street. "Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement unseres Teams bei der Förderung eines Umfelds, in dem sich alle Mitarbeiter wohl fühlen und gleichzeitig den Erfolg des Unternehmens und ihren eigenen Erfolg vorantreiben."

Der Ansatz von Rimini Street, der Menschen in den Mittelpunkt stellt

Das Schlüsselelement für das fortgesetzte Wachstum und die herausragenden Ergebnisse von Rimini Street ist der außergewöhnliche Talentpool, der angetrieben wird von Mitarbeitererfahrungsinitiativen wie:

Professionelles Wachstum durch Lern- und Entwicklungsprogramme an der Rimini Street University

Priorisierung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter durch Flexibilität und eine bessere Work-Life-Balance mit einer Viertagewoche, die 2024 möglich ist

Gesellschaftliches Engagement durch globale Freiwilligen-Initiativen der Rimini Street Foundation, dem eigenfinanzierten gemeinnützigen Spendenprogramm von Rimini Street

Regelmäßige, anonyme Mitarbeiterbefragungen für kontinuierliches Zuhören, ständige Verbesserung und mehr Mitarbeiterzufriedenheit

Wir stellen ein!

Bringen Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen voran, das Menschen an die erste Stelle stellt und in die Gesellschaft investiert. Besuchen Sie die Karriereseite von Rimini Street unter: https://www.riministreet.com/company/careers/

