Der Nationale Verband der Beerenexporteure Mexikos (Aneberries) hat die Beerensaison des Landes eröffnet und prognostiziert eine Produktion von 900.000 Tonnen Beeren für das Jahr 2024. Die Institution gab an, dass sie einen Wendepunkt in der Produktions- und Exportgeschichte markieren will, weil die aktuelle Situation der Saison eine wichtige Ordnung des Wachstums der vergangenen Jahre...

Den vollständigen Artikel lesen ...