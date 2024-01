© Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Neun-Monats-Zahlen 07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q4-Umsatz 07:30 Uhr, Deutschland: About You, Quartalszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Tesco, Q3-Update 08:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Q3-Umsatz 14:25 Uhr, Indien: Infosys, Quartalszahlen Konjunkturdaten 09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 11/23 10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 11/23 14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 Uhr, USA: Stundenlohn 12/23 14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 12/23 20:00 Uhr, USA: …