Die Titlis Bergbahnen haben im Geschäftsjahr 2022/23 den Gewinn massiv gesteigert. Es kamen wieder deutlich mehr Besucher auf den Titlis.Engelberg - Die Titlis Bergbahnen haben im Geschäftsjahr 2022/23 den Gewinn massiv gesteigert. Es kamen wieder deutlich mehr Besucher auf den Titlis. Ganz so viele wie vor der Corona-Pandemie waren es aber noch nicht. Mit dem Start ins neue Geschäftsjahr zeigt sich das Unternehmen derweil sehr zufrieden. Der Bahnbetreiber transportierte im per Ende Oktober abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 1,07 Fahrgäste. Das sind knapp ein Drittel mehr als im Jahr davor, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zum Besucherrekord von 2018/19 mit 1,24 Millionen Passagieren fehlten aber noch rund 16 Prozent. Das jeweils mit der Wintersaison startende Geschäftsjahr verzeichnete zwar zunächst im Schneesportbereich einen Gästerückgang von 7 Prozent, heisst es im Communiqué. Nach dem «herausfordernden Winter» hätten sich die Besucherzahlen im weiteren Jahresverlauf dann aber «sehr positiv» entwickelt. Rekord bei IndividualreisenBei den Individualreisen erzielten die Titlis Bahnen mit gut 376'000 Gästen gar das beste Resultat der Geschichte. Auch bei internationalen Reisegruppen zeigte die Tendenz weiter nach oben. Im Geschäftsjahr 2020/21 war die Gästezahl hier wegen der Corona-Pandemie mit 3754 auf ein Allzeittief abgestürzt, 2020/21 waren es dann wieder gut 117'000 und im abgelaufenen Geschäftsjahr nun wieder knapp 308'000. Der Verkehrsertrag stieg damit um 40 Prozent auf 46,7 Millionen Franken im Vergleich zum Geschäftsjahr davor. Insgesamt resultierte ein um 35 Prozent höherer Betriebsertrag von 72,2 Millionen. Der Betriebsaufwand stieg derweil vor allem wegen eines höheren Personalaufwands, aber in einem geringeren Masse als die Erträge um 32 Prozent auf 48,9 Millionen. Damit steigerten die Titlis Bergbahnen den Betriebsgewinn (EBITDA) um 41 Prozent auf 23,2 Millionen Franken. Der Reingewinn lag gar dreimal so hoch bei 10,3 Millionen. Auf ein Dividendenausschüttung können sich die Aktionäre dennoch nicht freuen. Wegen während der Pandemie bezogener Härtefallgelder darf das Unternehmen frühestens 2024/25 wieder Gewinne ausschütten. «Vielversprechende» AussichtenMit dem Start ins Geschäftsjahr 2023/24 zeigen sich die Titlis Bergbahnen derweil sehr zufrieden. Die Schneefälle Anfang Dezember 2023 hätten über die Weihnachtsfeiertage zu «hervorragenden Frequenzen» und damit einen «ausgezeichneten Start» in die Wintersaison geführt, heisst es. Auch die Aussichten für die kommenden Monate sei dank hoher Buchungszahlen in den Hotels der Gruppe «vielversprechend». Zudem besuchen den Angaben zufolge auch in der kalten Jahreszeit wieder vermehrt internationale Gäste und Gruppen den Titlis. (awp/mc/ps) Titlis Bergbahnen

