Die Schweizer Online-Bank FlowBank ist stolz darauf, eine dreijährige Partnerschaft mit dem weltberühmten Tennisspieler Alexander Zverev bekanntzugeben.Zürich - FlowBank, eine führende Schweizer Online-Bank, ist stolz darauf, eine dreijährige Partnerschaft mit dem weltberühmten Tennisspieler Alexander Zverev bekanntzugeben. Diese strategische Zusammenarbeit markiert ein spannendes neues Kapitel in FlowBanks Engagement im Sportsponsoring und in Zverevs glanzvoller Karriere. Im Rahmen dieser exklusiven Partnerschaft wird FlowBank als offizieller Finanzpartner von Alexander Zverev fungieren und ihn bei seinem Streben nach Spitzenleistungen auf und neben dem Tennisplatz unterstützen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von FlowBank, Talente zu fördern, die wichtige Werte wie Disziplin, Entschlossenheit und kontinuierliches Lernen verkörpern. Alexander Zverev, die aktuelle Nummer 6 der ATP-Weltrangliste, hat im Laufe seiner Karriere bemerkenswerte Ziele erreicht und die Herzen der Tennisfans auf der ganzen Welt mit seinem Können und seinem Sportsgeist erobert. Für FlowBank ist es eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten und zu seinem weiteren Erfolg beizutragen. «Wir freuen uns sehr, Alexander Zverev in der FlowBank-Familie willkommen zu heissen», sagt Charles Henri Sabet, Gründer und CEO von FlowBank. «Sein Engagement für den Sport und seine beeindruckenden Leistungen machen ihn zu einem idealen Partner für FlowBank. Diese Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsamen Werte und unser gemeinsames Streben nach Erfolg.» Die Zusammenarbeit geht über ein traditionelles Sponsoring hinaus. In Zukunft wird Zverev nicht nur das FlowBank-Logo auf seiner Spielkleidung tragen, sondern auch mit FlowBank an verschiedenen Projekten arbeiten, um das Finanz- und Börsenwissen innerhalb der Sport-Community zu fördern. «Ich freue mich sehr, mit FlowBank zusammenzuarbeiten», sagt Alexander Zverev. «Das Engagement der Bank für Innovation und Exzellenz deckt sich mit meiner Einstellung zum Tennis. Ich freue mich auf die bevorstehenden Möglichkeiten - sowohl auf als auch neben dem Platz - und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam Grosses erreichen werden.» FlowBank und Alexander Zverev werden unter anderem auf Veranstaltungen und Community-Events kollaborieren, um den Fans einzigartige Einblicke in die Welt des Profitennis und der Finanzindustrie zu bieten. Zum Auftakt der Zusammenarbeit wird Zverev eine zentrale Rolle als Gesicht der zweiten Ausgabe der FlowBank Championship spielen - einem einzigartigen Online-Trading-Wettbewerb für Sport-Stars. Sein Wissen und seine Erfahrung, die er bei der ersten Auflage 2023 gesammelt hat, als er das Podium mit Pierre Gasly und Jan Blachowicz teilte, werden ihm wertvolle Perspektiven bieten und der gesamten FlowBank-Community zugutekommen. Die FlowBank Championship unterstreicht FlowBanks Bemühungen im Bereich der finanziellen Bildung und dient als vielseitige Lernplattform auf verschiedenen Kanälen. Darüber hinaus verstärkt FlowBank das Engagement für die Förderung von Tennistalenten auf allen Ebenen als Hauptsponsor von Swiss Tennis und dem Gonet Geneva Open. Beide Sponsorings sind auf drei Jahre ausgelegt. Severin Lüthi, ehemaliger Trainer von Tennislegende Roger Federer und langjähriger FlowBank-Botschafter, bleibt ein wesentlicher Bestandteil dieses Engagements. Zurzeit trainiert Lüthi den aufstrebenden Tennisstar Holger Rune, der ebenfalls an der ersten FlowBank Championship teilnahm, bei der die ehemalige Weltranglistenerste Martina Hingis als Gastgeberin fungierte und auch bei der zweiten Auflage aktiv mitwirken wird. FlowBank investiert zudem in die vielversprechenden jungen Schweizer Tennistalente Flynn Thomas und Thomas Gunzinger. Thomas ist Europa- und Weltmeister in der Kategorie U16, Gunzinger in der Kategorie U14. Folgen Sie FlowBank und Alexander Zverev auf den sozialen Medien, um die neuesten Updates und Inhalte hinter den Kulissen dieser spannenden Partnerschaft zu erhalten. (FlowBank/mc/ps)

