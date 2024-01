Mit neuartigen Photolumineszenz-Messungen hat ein Team am Forschungszentrum Jülich die Rekombination von Ladungsträgern in Perowskit-Solarzellen analysiert. Diese verläuft demnach anders als bei den meisten anderen Solarzellentypen.Der Verlust von Ladungsträgern - auch als Rekombination bezeichnet - folgt bei Perowskit-Solarzellen "anderen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, als man es von den meisten Halbleitern her kennt". Dies ist das Resultat von Messungen mittels sogenannter transienter Photolumineszenz, einer neuartigen Methode, die Thomas Kirchartz und sein Team am Institut für Energie- und ...

