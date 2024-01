Suzuki baut seine Produktionskapazitäten in Indien massiv aus - auch für Elektroautos. Der indische Ableger Maruti Suzuki hat nicht nur ein komplett neues Fahrzeugwerk im Bundesstaat Gujarat angekündigt, sondern will auch das dort bestehende Werk ausbauen. So soll etwa das für die globalen Märkte bestimmte E-SUV eVX aus Indien kommen. Das nun von Maruti Suzuki angekündigte Autowerk im Bundesstaat Gujarat soll auf eine Jahreskapazität von einer Million ...

