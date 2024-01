Bei ABOUT YOU lag das EBITDA mit 19,8 Mio. Euro deutlich über den Erwartungen. Treiber war hier eine wesentlich bessere Marge. Da dies allerdings - wie bei vielen anderen Unternehmen auch - auf eine strenge Kostendisziplin zurückgeht, ist fraglich, wie oft dieser Effekt noch wiederholbar ist. Wichtig ist nun (bei allen Online-Händlern), dass der Umsatz wieder anzieht. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im am 30. November geendeten dritten Quartal auf 551,9 Mio. Euro. Das Papier von ABOUT YOU zeigt sich im heutigen Handel zeitweise mit einem Kurssprung von weit über 17 %...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



