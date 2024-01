Es ist das zweite Urteil eines Landgerichts, dass zugunsten der Kläger auf Rückzahlung des Kaufpreises für einen Photovoltaik-Heimspeicher von Senec aufgrund der fehlenden Widerrufsbelehrung entscheidet. EKD will dagegen in Berufung gehen und bezieht sich auf ein BGH-Urteil aus dem vergangenen Sommer, in dem sich die Richter klar gegen "Handwerker-Widerruf" als Geschäftsmodell votierten.Ende vergangenen Jahres meldete die Kanzlei SPL Rechtsanwälte einen ersten Erfolg vor Gericht: Aufgrund der fehlenden Widerrufsrechtsbelehrung, wodurch das Widerrufsrecht nicht zu laufen begann und ein Rücktritt ...

