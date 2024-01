Die About You-Aktie (WKN: A3CNK4) schießt am Donnerstag um +14% nach oben und beendet damit schlagartig ihren seit mehreren Wochen bestehenden Abwärtstrend. Hat das Mode- und Technologieunternehmen so starke Quartalszahlen vorgelegt? About You vorgestellt Die About You Holding SE ist ein Online-Händler für Bekleidung, Schuhe und Accessoires. Das in Hamburg ansässige Unternehmen wurde 2014 als Tochtergesellschaft der Otto-Gruppe gegründet, notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...