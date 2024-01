Zuckersüße Aussichten bei Südzucker

Werbung







Europas größter Zuckerproduzent Südzucker konnte den Umsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres um 10% auf 7,78 Milliarden Euro steigern. Noch stärker zog das operative Ergebnis mit 40% an. Die Tochterfirma CropEnergies musste allerdings rückläufige Zahlen aufgrund zurückgehender Preise vermelden.



Die stark angezogenen Zahlen bei Südzucker waren trotz rückläufiger Absatzmengen durch deutlich angestiegene Preise möglich. Besonders stark waren die Bereiche Zucker, Spezialitäten und Frucht. Die Schwäche im Segment der Bio-Kraftstoffe konnte der Konzern durch die anderen Sektoren kompensieren und so das operative Konzernergebnis um 60% steigern. Das SDAX®-Unternehmen hält weiter an seiner Prognose für das Geschäftsjahr fest. So erwartet der Mannheimer Konzern Erlöse für das Geschäftsjahr von 10,0 bis 10,5 Milliarden Euro. Die Aktie verlor allerdings seit Börsenstart am Montag 1,3%.









Quelle: HSBC