FRANKFURT (Dow Jones)--Commerzbank und Global Payments wollen künftig zusammen Unternehmerkunden in Deutschland digitale Bezahlprodukte anbieten. Zu diesem Zweck haben beide Unternehmen laut Mitteilung ein Joint Venture gegründet.

An dem neuen Unternehmen, Commerz Globalpay GmbH, werde die Commerzbank 49 Prozent halten, Global Payments 51 Prozent. Marktstart soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 sein. Händlern soll ein breites Spektrum digitaler Lösungen geboten werden, die über verschiedene Kanäle hinweg funktionieren und über die Unternehmerkunden ihre Geschäfte effizienter führen und ausbauen können.

Die Commerzbank will Kenntnisse und Kundenbeziehungen aus dem deutschen Markt für Unternehmerkunden einbringen. Das US-Unternehmen Global Payments - ein weltweit führender Anbieter von Finanztechnologien und Softwarelösungen mit Sitz in Atlanta - soll ein umfassendes Angebot an Händler- und Bezahllösungen bereitstellen.

Zu den geplanten digitalen Bezahllösungen soll die Smartphone-basierte Zahlungsanwendung von Global Payments gehören, die Händlern mobile Zahlungen ohne separates Kartenlesegerät ermöglicht, moderne Kartenterminals und E-Commerce-/Mobile-Payment-Lösungen. Darüber hinaus haben Unternehmerkunden Zugang zu einer cloudbasierten Point-of-Sale-Software, einem Kundenbindungsprogramm sowie einem Analyse- und Händlerportal.

January 11, 2024 05:27 ET (10:27 GMT)

