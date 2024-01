Der Energiedienstleister Enercity hat erneut den Zuschlag für die Stromlieferung an alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland mit Ökostrom erhalten. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung konnte Enercity alle vier zu vergebenden Lose für die Jahre 2025 und 2026 für sich entscheiden. Rund 345 Gigawattstunden Ökostrom liefert Enercity in diesem Zeitraum. Bereits seit 2022 ist das Unternehmen […] Der Energiedienstleister Enercity hat erneut den Zuschlag für die Stromlieferung ...

