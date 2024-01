PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nur bedingt von den starken Vorgaben aus Asien und den USA profitiert. "Die heute noch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten stellen einen potenziellen Show-Stopper dar", begründete Marktexperte Andreas Lipkow die verhaltene Entwicklung. Am Mittag legte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,3 Prozent auf 4482,52 Punkte zu. Der französischen Cac 40 zog um 0,18 Prozent auf 7439,11 Punkte an, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte.

Die Bedeutung der US-Daten ist nicht zu unterschätzen. "Mit den Zahlen werden die Zinssenkungserwartungen auf die Probe gestellt, die weiterhin recht ambitioniert erscheinen", betonten die Volkswirte der Helaba. So werde bis zum Ende dieses Jahres bereits mit fünf Zinssenkungen von insgesamt 125 Basispunkten gerechnet. Es sei daher fraglich, ob mit den Daten "die Zinseuphorie erneut angeheizt" werde.

Die Veränderungen der Einzelwerte und Sektoren waren meist überschaubar. Während Technologietitel von den Vorgaben der Nasdaq profitierten, kam es im Bankensegment zu Verlusten. Nach der starken Entwicklung Ende des Vorjahres ließ der Sektor etwas Luft ab.

Neuigkeiten gab es unterdessen im Einzelhandelssektor. Hier hatten Tesco und Marks & Spencer mit Zahlen aufgewartet. Beide Unternehmen hatten nach Ansicht von Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets solide Umsatzangaben zum dritten Quartal ihres Geschäftsjahres gemacht. Tesco habe dabei seinen Marktanteil ausgebaut. Entscheidend sei aber die Anhebung des Ausblicks für den operativen Gewinn gewesen. Dagegen seien die Prognosen von Marks & Spencer vorsichtiger ausgefallen. Das Unternehmen habe Unsicherheit wegen der konjunkturellen Lage geäußert. Zudem habe Marks & Spencer vor höheren Kosten gewarnt. Tesco tendierten nach anfänglichen Gewinnen wenig verändert, Marks & Spencer sanken um 5,5 Prozent.

Am Schweizer Markt waren SGS mit über drei Prozent Aufschlag gefragt Die Papiere des Warenprüfers waren von Societe Generale auf "Buy" von "Sell" mit neuem Kursziel 86 Franken hochgestuft worden. Bei Alcon kam es nach dem Vortagesanstieg dagegen zu Gewinnmitnahmen./mf/stk

GB0031274896, EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545, CH0432492467, GB00BLGZ9862