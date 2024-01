Kundinnen und Kunden von True Wealth profitieren rückwirkend per 18. Dezember 2023 automatisch von dem höheren Zinssatz. Sie müssen nichts unternehmen.Zürich - Auch wenn die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Dezember 2023 keine Änderung am Leitzins vorgenommen hat, lässt True Wealth ihre Kundinnen und Kunden weiterhin am positiven Zinsumfeld teilhaben und erhöhte den Zinssatz auf dem Vorsorgekonto 3a von 1.4% auf 1.5%. Damit hebt sich True Wealth weiterhin durch einen hohen Zins in der Säule 3a ab. Zudem erhebt True Wealth keine eigene Verwaltungsgebühr auf die Wertschriftendepots 3a. Kundinnen und Kunden von True Wealth profitieren rückwirkend per 18. Dezember 2023 automatisch von dem höheren Zinssatz. Sie müssen nichts unternehmen. True Wealth beobachtet das Marktumfeld und die Zinsentscheide der SNB laufend. Im Falle von weiteren Anpassungen wird True Wealth zeitnah informieren. Lesen Sie mehr über die dritte Säule von True Wealth. (True Wealth/mc/hfu) Über True WealthTrue Wealth wurde 2013 von Oliver Herren, Mitgründer der Digitec Galaxus AG, und Felix Niederer, Physiker und Portfoliomanager, gegründet. Die Online-Plattform hat sämtliche Prozesse der modernen Vermögensverwaltung konsequent automatisiert und bietet Kunden mit Domizil Schweiz eine kostengünstige Vermögensverwaltungslösung ab einer Anlagesumme von 8'500 Franken resp. 1'000 Franken für Kinderportfolios und Anlagen in der Säule 3a.Das Unternehmen verwaltet Kundenvermögen in Höhe von mehr als einer Milliarde Schweizer Franken. Die jährliche All-in-Vermögensverwaltungsgebühr beträgt 0.25-0.50%, abhängig von der Anlagesumme. Für die Säule 3a beträgt die Verwaltungsgebühr 0%.

