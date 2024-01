Teilen: Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind in der ersten Woche des Jahres um 202K gestiegen - Der US-Arbeitsmarkt signalisiert weiterhin eine angespannte Lage - Wie das US-Arbeitsministerium (DOL) am Donnerstag mitteilte, stieg die Zahl der US-Bürger, die Leistungen der Arbeitslosenversicherung beantragten, in der Woche zum 6. ...

