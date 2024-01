DJ PTA-Adhoc: AEE Gold AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt (pta/11.01.2024/15:25) - Die AEE Gold AG hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von rund 688 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.745 TEUR) abgeschlossen.

Zu berücksichtigen ist, dass die Zahlen nur schwer mit dem Vorjahr vergleichbar sind, da die AEE Gold AG den Fokus ihres Beteiligungsgeschäfts ändert. Sie hat die wesentlichen Teile ihrer bisherigen Vermögensgegenstände veräußert und will sich künftig auf die Bereiche Tokenisierung/Digitalisierung von Wertpapieren und sonstigen Kapitalmarktprodukten sowie das Plattformgeschäft für ESG-konforme Anlagemöglichkeiten fokussieren. Hierzu hat die Hauptversammlung am 19.12.2023 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, in Form der Einbringung einer Gesellschaft, in Höhe von EUR 35.000.000,00 sowie diverse Satzungsänderungen beschlossen.

Die genannten Zahlen sind ungeprüft und stehen unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

(Ende)

Aussender: AEE Gold AG Adresse: Mörfelder Landstraße 277 b, 60598 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Kai Uwe Dohne Tel.: +49 6221 64924-53 E-Mail: info@aeegold.de Website: www.aeegold.de

ISIN(s): DE000A1PG979 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2024 09:25 ET (14:25 GMT)