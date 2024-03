EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG: Einbringung der MORE-ESG GmbH in AEE Gold AG erfolgreich abgeschlossen- Fokus auf Tokenisierung und ESG-Investments



06.03.2024 / 11:00 CET/CEST







NEON EQUITY AG: Einbringung der MORE-ESG GmbH in AEE Gold AG erfolgreich abgeschlossen- Fokus auf Tokenisierung und ESG-Investments Frankfurt am Main, 6. März 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, gibt bekannt, dass die Einbringung ihrer Beteiligung More-ESG GmbH in die börsennotierte AEE Gold AG nunmehr abgeschlossen ist. Die Umfirmierung von AEE Gold in More Impact AG wird zeitnah umgesetzt. Die entsprechenden Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19. Dezember 2023 sind ins Handelsregister eingetragen. Die Einbringung war im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt. Demnach hat sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 35.000.000 auf EUR 39.021.434 erhöht. NEON EQUITY hält einen Anteil von 89,6 % an der AEE Gold AG. Die AEE Gold AG ist fokussiert auf die Tokenisierung von Aktien und Financial Assets. Zudem arbeitet AEE Gold an der Entwicklung einer digitalen Plattform, die es Retail-Investoren ermöglicht, in ESG-konforme Produkte und Firmen zu investieren. Die Aktien der AEE Gold AG (ISIN: DE000A1PG979) werden im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt. Thomas Olek, CEO der NEON EQUITY: "Die AEE Gold AG deckt mit ihrer Spezialisierung auf Tokenisierung und ESG-Investments einen großen Wachstumsmarkt ab. Wir verfügen damit nun über ein weiteres börsennotiertes Beteiligungsunternehmen in unserem Portfolio, das in Zukunftsmärkten aktiv ist." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



