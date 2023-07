DJ PTA-Adhoc: AEE Gold AG: Ergebnis zum 1. Halbjahr 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/11.07.2023/13:25) - Die AEE Gold AG hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 497 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 1.495 TEUR) abgeschlossen. Hauptursächlich hierfür waren Abschreibungen auf Beteiligungen im Rohstoffbereich.

Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2023 lagen die sonstigen betrieblichen Erträge mit rund 4 TEUR knapp über dem Vorjahresniveau (Vj. 1 TEUR) und resultierten im Wesentlichen aus der Zuschreibung auf ein Wertpapier des Umlaufvermögens (Vj. Erträge aus Währungsumrechnung). Der Personalaufwand war mit 14 TEUR nahezu unverändert (Vj. 11 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen summierten sich auf rund 37 TEUR (Vj. 50 TEUR). Im Wesentlichen bedingt durch niedrigere Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten von 9 TEUR (Vj. 12 TEUR) sowie niedrigere Aufwendungen für die Konzernumlage 6 TEUR (Vj. 11 TEUR). Die Abschreibungen auf Wertpapiere mit rund 443 TEUR (Vj. 1.427 TEUR) waren deutlich niedriger als im Vorjahr und sind maßgeblich für das Ergebnis verantwortlich. Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Berichtshalbjahr in Höhe von rund 7 TEUR angefallen (Vj. 7 TEUR).

Zum 30. Juni 2023 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 497 TEUR (Vj. Jahresfehlbetrag 1.495 TEUR).

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich im Wesentlichen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von rund 139 TEUR (31.12.2022: 460 TEUR), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rund 0 TEUR (31.12.2022: 0 TEUR), sonstigen Vermögensgegenständen im Wert von rund 14 TEUR (31.12.2022: 14 TEUR), sonstigen Wertpapieren in Höhe von rund 1.182 TEUR (31.12.2022: 1.300 TEUR) sowie liquiden Mitteln in Höhe von rund 125 TEUR (31.12.2022: 183 TEUR) zusammen.

Auf der Passivseite beläuft sich das Eigenkapital auf rund 431 TEUR (31.12.2022: 928 TEUR). Die Anzahl der Aktien zum Stichtag beläuft sich auf 4.021.434 Stückaktien. Die sonstigen Rückstellungen sind mit 22 TEUR (31.12.2022: 22 TEUR) unverändert, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen rund 0 TEUR (zum 31.12.2022: 8 TEUR). Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.007 TEUR (31.12.2022: 1.000 TEUR).

Unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses zum 30. Juni 2023 und in Erwartung einer anhaltend volatilen Kapitalmarktentwicklung geht der Vorstand derzeit von einem negativen Gesamtjahresergebnis 2023 aus.

(Ende)

Aussender: AEE Gold AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Kai Uwe Dohne Tel.: +49 6221 64924-53 E-Mail: info@aeegold.de Website: www.aeegold.de

ISIN(s): DE000A1PG979 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2023 07:25 ET (11:25 GMT)