DJ PTA-Adhoc: AEE Gold AG: Neuer Hauptaktionär und Verkauf des wesentlichen Teils der Vermögensgegenstände

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/06.10.2023/19:25) - Der Vorstand der AEE Gold AG (die "Gesellschaft") ist heute darüber informiert worden, dass die bisherige Hauptaktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, mit Sitz in Heidelberg, eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft an einen Finanzinvestor verkauft hat.

Die Gesellschaft wird ihre Wertpapiere und Forderungen aus Anlass des Wechsels des Hauptaktionärs an die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft verkaufen. Der entsprechende Vertrag wird der nächsten Hauptversammlung zur Zustimmung vorgelegt werden. Nach Kenntnis der Gesellschaft beabsichtigen sowohl die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft als auch der Finanzinvestor in der Hauptversammlung dem Vertrag zuzustimmen. Der Vollzug des Vertrages soll allerdings bereits vorher erfolgen.

Aussender: AEE Gold AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Kai Uwe Dohne Tel.: +49 6221 64924-53 E-Mail: info@aeegold.de Website: www.aeegold.de

ISIN(s): DE000A1PG979 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

October 06, 2023 13:25 ET (17:25 GMT)