Teilen: Der Polnische Zloty (PLN) hat in den letzten Tagen gelitten. Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für den PLN. PLN ist jetzt die einzige Währung in der CEE-Region, die durch höhere Zinsen unterstützt wird Der PLN ist jetzt die einzige Währung in der CEE-Region, die durch höhere Zinsen unterstützt wird. Andererseits wird eine starke ...

