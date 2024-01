Las Vegas (ots/PRNewswire) -OPPO, AlpsenTek und Qualcomm Technologies, Inc. haben sich zusammengetan, um die innovative Technologie Hybrid Vision Sensing (HVS) weiterzuentwickeln. Ziel ist es, wertvolle Bewegungs- und Bilddaten besser zu extrahieren, um die Bildqualität für Mobiltelefonanwendungen zu verbessern.OPPO und AlpsenTek werden in Zusammenarbeit den Einsatz von Hybrid Vision Sensing-Technologien vorantreiben und eine Datenverarbeitungskette entwickeln, in der relevante Kamerainformationen gesammelt werden, um die Bildqualität zu verbessern. Dadurch sollen Deblurring, erweiterte Auflösung und Zeitlupenrekonstruktion sowie andere für die maschinelle Erfassung erforderliche Funktionen ermöglicht werden. Erreicht wird dies durch die Nutzung der mobilen Snapdragon®-Plattformen von Qualcomm Technologies."Von Vision-Sensoren wird nun erwartet, dass sie zusätzlich zu den 2D-Farbinformationen weitere Daten wie Entfernung, Spektrum und Bewegung liefern", so Jian Deng, Gründer und Geschäftsführer von AlpsenTek.AlpsenTek hat 2019 die Hybrid Vision Sensing (HVS)-Technologie eingeführt, die ereignisbasiertes Vision Sensing (EVS) mit herkömmlicher CIS-Technologie kombiniert. So entstand der ALPIX®-Sensor, der es ermöglicht, das Beste aus beiden Welten herauszuholen, indem die für die Fotografie und das maschinelle Sehen wichtigen Bewegungsinformationen mit hoher Genauigkeit und zu geringeren Kosten gewonnen werden."Gemeinsam mit OPPO haben wir den ALPIX-Eiger® so entwickelt, dass er nahtlos in Mobiltelefonanwendungen integriert werden kann, und mit Qualcomm Technologies zusammengearbeitet, um ihn für Snapdragon zu optimieren. Die Bildqualität ist mit der führender mobiler Sensoren vergleichbar und wird durch die zusätzlichen Funktionen von EVS ergänzt. Es ist sehr spannend, diese Technologie von ihrem ursprünglichen Konzeptstadium zu einem tatsächlichen Produkt zu entwickeln", fügte Deng hinzu.Der ALPIX®-Sensor liefert hochwertige RGB-Bilder mit einem gleichzeitigen EVS-Datenstrom und stellt damit eine kostengünstige und algorithmenfreundliche Lösung zur Erfassung von Bildern mit eingebetteten Bewegungsinformationen dar."Die HVS-Lösung steigert mit Unterstützung von Hardware und Algorithmen die Leistungsfähigkeit von Smartphone-Kameras erheblich", sagte Judd Heape, Vizepräsident, Produktmanagement bei Qualcomm Technologies, Inc. "Wir freuen uns, zur Optimierung dieser neuen Technologie auf unseren Snapdragon-Plattformen beizutragen, die den Verbrauchern helfen wird, die beste Leistung aus ihren Smartphone-Kameras herauszuholen und das einzufangen, was ihnen am wichtigsten ist."Bei HVS bleiben die Vorteile herkömmlicher CMOS-Bildsensoren erhalten, die Bilder und visuelle Details liefern. Durch die Hinzufügung eines Ereignisdatenkanals können Probleme wie redundante Datenakkumulation und hoher Ressourcenverbrauch vermieden und die Bewegungsinformationen besser an ungünstige Lichtverhältnisse angepasst werden. All diese Vorteile werden ohne zusätzliche Kosten, Systemkomplexität und die Notwendigkeit der Bildregistrierung erreicht."Wir sind zuversichtlich, was das Potenzial der HVS-Technologie angeht, und investieren Zeit und Mühe in die Verfeinerung der Technologie durch zahlreiche Iterationen sowohl beim Chipdesign als auch bei den Algorithmen in Zusammenarbeit mit den Partnern. Das ultimative Ziel ist die Anwendung im HyperTone Camera System von OPPO", so der Leiter des Bereichs Bildprodukte bei OPPO, Xuan ZHANG.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315477/image_5030238_41369469.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/oppo-alpsentek-und-qualcomm-steigern-bildqualitat-fur-mobile-apps-mit-ki-bewegungserfassung-302032852.htmlPressekontakt:Shenglan You,shenglan.you@alpsentek.comOriginal-Content von: AlpsenTek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173084/5690004