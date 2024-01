NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon in einem Ausblick auf die US-Internetbranche 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Ein risikofreudiges Umfeld könnte Unternehmen aller Größenordnungen (jeden, der Werbung macht) dazu veranlassen, das Wachstum im neuen Jahr stärker zu priorisieren als 2023, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das würde Rückenwind für digitale Werbeunternehmen schaffen. Zu seinen Favoriten zählt neben Amazon, Pinterest und GoDaddy auch weiterhin Meta./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 18:57 / EST



ISIN: US0231351067