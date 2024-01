DJ PTA-Adhoc: Commertunity AG: Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals

Hamburg (pta/11.01.2024/18:35)

Commertunity AG

Hamburg, 11. Januar 2024 - Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals

Die Commertunity AG teilt mit, dass im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 festgestellt wurde, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Der Grund für diesen Verlust ist primär eine notwendig gewordene Abschreibung auf das Finanzanlagevermögen. Ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals löst nach § 92 Abs. 1 AktG eine gesetzliche Pflicht zur unverzüglichen Einladung der Aktionäre zu einer Hauptversammlung aus. In dieser wird der Vorstand den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals anzeigen und die Lage der Gesellschaft erörtern. Der Vorstand plant diese mit der ohnehin anstehenden ordentlichen Hauptversammlung zu koordinieren.

Über die Commertunity AG

Die Commertunity AG bietet E-Commerce Unternehmen ein optimales Geschäftsumfeld für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung ihres Kerngeschäftes. Als Teil der Gruppe können Synergien schneller und effizienter gehoben werden. Das Beteiligungsunternehmen investiert in digital ausgerichtete Produktmarken, Warenbestände sowie starke B2C-Listings aus den Bereichen Fashion, Home & Living sowie Personal Care & Sports. Ziel ist es, durch den Aufbau einer vertikalen Organisationsstruktur ihren Beteiligungen Dienstleistungen in klassischen Querschnittsfunktionen sowie markenübergreifende Sales & Marketing-Lösungen anzubieten.

