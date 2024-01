NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Inflationszahlen per Saldo kaum von der Stelle bewegt. Der Handelstag war aber dennoch von Schwankungen geprägt: Nachdem dem Dow Jones Industrial früh über 37 800 Punkten ein Rekordhoch gelang, belasteten streckenweise die überraschend hohen Verbraucherpreise. Sie bremsten die Hoffnungen auf eine frühzeitige Zinssenkung.

Am Ende schloss der Dow 0,04 Prozent höher bei 37 711,02 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,07 Prozent auf 4780,24 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte gewann 0,17 Prozent auf 16 820,90 Punkte. Unter den Tech-Werten fiel vor allem Microsoft auf. Das Unternehmen war zeitweise die am höchsten bewertete börsennotierte Firma und löste damit Apple ab.

Der Preisauftrieb in den USA hatte sich im Dezember unerwartet deutlich beschleunigt. Die Verbraucherpreise, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind, stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent. Anleger hatten sich wegen ihrer Hoffnung auf baldige Zinssenkungen bessere Nachrichten erhofft. "Die anhaltende US-Inflation verringert die Chancen einer baldigen Zinssenkung der Fed", sagte der ING-Ökonom James Knightley./tih/he

