Eine im Oktober 2023 von 23 chilenischen Obstexporteuren gegen die Mediterranean Shipping Company (MSC) eingereichte Klage wegen angeblichen Missbrauchs ihrer marktbeherrschenden Stellung in der Saison 2021/22 und die Erhebung von Überlastungs- und Liegegeldern in dem Hafen wurde von dem Gericht zum Schutz des Freien Wettbewerbs abgewiesen. Foto © MSC In der Beschwerde wurde...

Den vollständigen Artikel lesen ...