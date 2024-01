Der österreichische Zwiebelmarkt kommt langsam in Schwung - Am Inlandsmarkt standen in der vergangenen Woche überschaubare Angebotsmengen einer ruhigen aber stetigen Nachfrage gegenüber - Aber vor allem der Exportmarkt zeigte sich zuletzt überaus aufnahmebereit und wirkte entsprechend preistreibend - Die Erzeugerpreise konnten daher angehoben werden - Für mittelfallende...

