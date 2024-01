Wie ku¨nstliche Intelligenz und Drohnen das Geschäft in den USA verändern, zeigt sich auf der Techmesse CES. In Deutschland kämpft die einzige Kaufhauskette Galeria ums Überleben, in den USA zeigt sich Handelsgigant Walmart kerngesund und zukunftsorientiert - Letzteres speziell auf der Techmesse CES in Las Vegas. Denn ku¨nstliche Intelligenz soll ku¨nftig auch das Shoppingerlebnis verändern. So präsentierte Walmart KI-gestu¨tzte Tools, die den Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...