Die SAP-Aktie konnte gestern zunächst an die Erholung der Vortage anknüpfen, das Tageshoch aber nicht halten. Rückblick: Nach Kursgewinnen von 14,8% im November war die SAP-Aktie Anfang Dezember auf das neue Rekordhoch bei 149,12 EUR gestiegen. Anschließend gingen die Notierungen in eine Korrektur über und setzten am vergangenen Freitag auf 134,42 ...

