Trotz höher als erwartet ausgefallener Inflationsdaten haben die Anleger am Donnerstag bei Amazon zugegriffen. Die Aktie kletterte um ein Prozent auf 155,18 Dollar, zwischenzeitlich notierte der Titel bei 157,17 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit April 2022. Für Rückenwind sorgte die Bank of America.Die Bank of America hat das Kursziel für Amazon von 168 auf 185 Dollar erhöht. "Mögliche positive Faktoren sind: 1. Beschleunigung von E-Commerce in den USA, da sich die Inflation abschwächt, ...

