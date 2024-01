Die Bezirke Mitte und Pankow haben mit den Berliner Stadtwerken die Installation von insgesamt 170 Solaranlagen mit rund 10 Megawatt Gesamtleistung vereinbart, die bis 2028 auf den Dächern bezirkseigener Gebäude in Betrieb gehen sollen. Mitte investiert zudem in 40 Wärmepumpen.2021 hatten die Berliner Stadtwerke erstmals mit mehreren Berliner Bezirken ein umfangreiches Photovoltaik-Paket vereinbart, das mehr als 300 neue Photovoltaik-Anlagen mit zusammen knapp 23 Megawatt Leistung umfasste. Jetzt folgt ein weiteres Paket mit zwei weiteren Bezirken: In Mitte und Pankow wird das Unternehmen bis ...

