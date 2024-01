Klaus-Dieter Erdmann (MMD): Kein Ausblick ohne Rückblick

12.01.2024 -

2023, das Folgejahr zum fatalen Jahr 2022, war alles andere als einfach für den breit diversifizierten Anleger. Getrieben von einer Handvoll Aktien, den "Magnificent Seven", haben die Aktienmärkte eine positive Performance hingelegt. Rechnet man diese aus dem S&P 500 heraus, wäre die Performance des Index per Oktober 2023 leicht negativ.

Was heißt das für die Zukunft? Mehr Perlen suchen oder weiter an einem gut diversifizierten Depot festhalten? Die Antwort gibt das Jahr 2022. Die "Magnificent Seven" wiesen ein Minus von 40% auf. Somit gilt auch in der Zukunft: Don't put all your eggs in one basket.

Die Herausforderung für den Berater wird im Jahr 2024 darin bestehen, den Kunden die Performance ihrer Portfolios ins Verhältnis zu der Entwicklung der Märkte zu stellen. Es gilt bei den Jahresgesprächen, die Sonderbewegung der Apples, Metas, Nvidias dieser Welt herauszuarbeiten.

Neben diesen Themen lässt auch der Einfluss der Weltpolitik auf die Aktienmärkte nicht nach. Krisen wie im Nahen Osten und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine werden weiter auf die Stimmung drücken. Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas ist derzeit geprägt von großen Problemen mit dem Immobilienmarkt. Auch scheint die kommunistische Partei weiter an ihrer eskalierenden Politik gegenüber Taiwan festzuhalten.

