Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Präsidentin Lagarde und andere EZB-Ratsmitglieder geben zwar zu verstehen, dass sie eine Senkung der Leitzinsen derzeit noch nicht in Erwägung ziehen, so die Analysten der DekaBank.Es gelinge ihnen jedoch kaum, diesbezügliche Markterwartungen zurückzudrängen. Grund hierfür sei der zuletzt starke Rückgang der Inflation, der sich nach Erachten der Analysten aber nicht mehr allzu weit fortsetzen werde. Bei einer nur noch langsamen Annäherung an das Inflationsziel von 2% würden die Analysten erst im September mit dem Beginn von Leitzinssenkungen rechnen, gefolgt von weiteren Zinsschritten im Quartalsrhythmus. Früher als sie erwartet hätten, habe die EZB den Abbau der Wertpapierbestände des PEPP angekündigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...