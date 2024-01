Nintendo hat mit Super Mario eine seiner Figuren erfolgreich ins Kino gebracht. Nun folgt mit Zelda die zweite Ikone, die Erwartungen sind hoch. Außerdem wird ein Nachfolger für die Switch Konsole erwartet. Die Aktie erreichte in dieser Woche ein Allzeithoch. Die Nintendo Aktie (WKN: 864009, ISIN: JP3756600007) hat in dieser Woche ein Rekordhoch markiert: Umgerechnet 7930 Yen wurden am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...