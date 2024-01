Die Baloise Vertriebsservice AG hat Bernd Einmold zum Jahresbeginn 2024 in den Vorstand berufen, wo er den Bereich Sach verantworten soll. Sascha Bassir, ebenfalls Vorstand der Baloise-Tochter, verantwortet weiterhin den Bereich Leben. Bernd Einmold, Chief Sales Officer (CSO) Vertrieb Baloise Sach, wurde zum 01.01.2024 in den Vorstand der Baloise Vertriebsservice AG (BVS AG) berufen. Die BVS AG ist der Vertriebsdienstleister von Baloise in Deutschland.Einmold übernimmt die Verantwortung für den ...

