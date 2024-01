Südzucker (SZU) hat gute Zahlen für das dritte Quartal 2023/24 vorgelegt. Die hohen Zuckerpreise waren der wichtigste Wachstumstreiber sowohl für den Umsatz als auch für das Betriebsergebnis, wodurch die Auswirkungen der schwächeren Mengen ausgeglichen wurden. Das Management hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 beibehalten, was trotz der erwarteten Volatilität auf dem Zielmarkt aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine beruhigend ist. Zuvor, im Dezember 2023, hatte die SZU ihre Absicht bekannt gegeben, die Börsennotierung der CropEnergies AG, des europäischen Marktführers für erneuerbares Ethanol, zu beenden, was dem Unternehmen helfen dürfte, seine Wachstumsstrategie 2026 PLUS zu beschleunigen, die sich auf die Wachstumsbereiche pflanzliche Proteine und biobasierte Chemikalien konzentriert. Das Delisting soll auch das Kapitalmarktprofil der SZU vereinfachen und die Komplexität reduzieren. Die vollständige Beteiligung an CropEnergies bietet für SZU erhebliche strategische Vorteile. AlsterResearch bestätigt sein BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 17,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG