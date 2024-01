EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News Konzentration auf die Kernkompetenzen durch Bereinigung der Konzernstruktur: erste Beteiligungen wurden erfolgreich veräußert. 12.01.2024, Berlin - Im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung ist es der IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) im Dezember gelungen, die geplanten Veräußerungen der Beteiligungen erfolgreich voranzutreiben. Zuletzt gelang es, eine Käuferin für die AUXIMIO AG zu finden. Zusätzlich trennte sich IGP Beteiligungs GmbH von der IGP Doors GmbH. Die Anteile wurden an die Mitgesellschafter veräußert. Vorstand Stefan Ehgartner kommentierte: "Die erfolgreiche Durchführung der Veräußerungen ist ein bedeutender Schritt in unserer Strategie, um unsere Positionierung zu stärken und die IGP Advantag durch diese für die Branche wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu bringen." Der Vorstand hatte bereits zu Beginn des 4. Quartals beschlossen, die Struktur des Konzerns erheblich zu verschlanken und sich von allen Beteiligungen unterhalb der 51% Marke zu trennen. Dieser Schritt ist Teil der Maßnahmen, mit denen nach der Einstellung des Projektentwicklungsgeschäftes konsequent das Ziel verfolgt wird, sämtliche Kapazitäten auf das Kerngeschäft der baunahen Dienstleistungen rund um die IGP Ingenieur GmbH, der BRH Generalplaner GmbH sowie der Hotelsanierung der Gräf Hotel- & Objektausstattungs GmbH zu fokussieren. Verstärkt wird dieses Leistungsspektrum durch die arrondierenden Gesellschaften Advantag Services GmbH (Emissionshandel), IGP Green Solutions GmbH (Beratung Energieeffizienz und Nachhaltigkeit) und der Beratung im Gesundheitswesen, um die Synergieeffekte zwischen Planen, Bauen und Nachhaltigkeit zukunftsorientierend zu heben und auszubauen. Diese Konzentration hat bereits zu einer deutlichen Straffung der Konzernstruktur geführt und ermöglicht es der Gruppe, Ressourcen effizienter einzusetzen und sich auf Geschäftsbereiche zu fokussieren, die ein langfristiges Wachstum versprechen.



Termine: 28.03.2024 - Veröffentlichung vorl. Konzern-Umsatzzahlen des Geschäftsjahres 2023

13.05.2024 - Frühjahrskonferenz 2024 (13.05.2023 - 15.05.2023)

28.06.2024 - Veröffentlichung geprüfter Konzern-Jahresabschluss per 31.12.2023

28.08.2024 - Ordentliche Hauptversammlung der IGP Advantag AG

24.09.2024 - Veröffentlichung ungeprüfter Konzern-Halbjahresabschluss H1 2024

18.11.2024 - Winter 1on1 Summit 2024 (18.11. - 19.11.2023) Über die IGP Advantag AG:

Der IGP Advantag Konzern besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), IGP Green Solutions GmbH (Beratung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel). Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des innerhalb des Immobilen- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet.

