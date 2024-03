EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

IGP Advantag AG im Geschäftsjahr 2023: Umsatzwachstum und positives Ergebnis trotz negativem Marktumfeld erreicht - Fortsetzung des Restrukturierungsprozesses



IGP Advantag AG im Geschäftsjahr 2023: Umsatzwachstum und positives Ergebnis trotz negativem Marktumfeld erreicht - Fortsetzung des Restrukturierungsprozesses Berlin, 28.03.2024 - Gemäß den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 hat die IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) in einem äußerst anspruchsvollen Marktumfeld wie geplant eine Gesamtleistung von 72,8 Mio. EUR erwirtschaftet (Vj. 64,1 Mio. EUR). Prognostiziert war eine Gesamtleistung von 68,0 bis 76,0 Mio. EUR. Die Gesamtleistung setzt sich aus Umsatzerlösen von 68,6 Mio. EUR (Vj. 56,5 Mio. EUR) und Bestandsveränderungen von 4,2 Mio. EUR (Vj. 6,5 Mio. EUR) zusammen. Das Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei rund 2,8 Mio. EUR und damit unter der Prognose (3,0 bis 5,0 Mio. EUR), jedoch deutlich über dem Vorjahreswert von 1,0 Mio. EUR. Insbesondere höhere Material- und Personalkosten haben das Ergebnis belastet. Restrukturierungsmaßnahmen und Ausblick: Im Zuge der Herausforderungen im Projektentwicklungsgeschäft hatte die IGP Advantag AG umfassende Restrukturierungsmaßnahmen ergriffen. Das Projektgeschäft wurde zum Jahresende 2023 eingestellt und die einzige eigene Projektentwicklung in Fürstenwalde zuvor bereits im Sommer verkauft. Der im zweiten Halbjahr 2023 angestoßene und noch laufende Verschlankungsprozess hat zum Ziel, die Gesellschaft auf ihre Kernkompetenzen bei baunahen Dienstleistungen zu fokussieren, eine effizientere Ressourcennutzung sicher zu stellen und langfristiges Wachstumspotenzial zu erschließen. Der Fokus liegt auf Baudienstleistungen im Bereich Gewerbe- und Hotelimmobilien. Diese Aktivitäten werden durch die Leistungen der arrondierenden Gesellschaften Advantag Services GmbH (Emissionshandel), IGP Green Solutions GmbH (Beratung für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit) sowie Beratung im Gesundheitswesen ergänzt, um Synergien zwischen Planung, Bau und Nachhaltigkeit zu nutzen. Termine: 13.05.2024 - Frühjahrskonferenz 2024 (13.05.2023 - 15.05.2023)

28.06.2024 - Veröffentlichung geprüfter Konzern-Jahresabschluss per 31.12.2023

28.08.2024 - Ordentliche Hauptversammlung der IGP Advantag AG

24.09.2024 - Veröffentlichung ungeprüfter Konzern-Halbjahresabschluss H1 2024

18.11.2024 - Winter 1on1 Summit 2024 (18.11. - 19.11.2023) Über die IGP Advantag AG: Der IGP Advantag Konzern besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), IGP Green Solutions GmbH (Beratung, Planung, Ausführung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel). Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des innerhalb des Immobilen- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet. Kontakt:

IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 185

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.204580200

Mail: aktie@igp-advantag.ag



