Es ist ruhig geworden um Nel Asa. Der norwegische Wasserstoff-Experte hat in letzter Zeit keine nennenswerten Aufträge vermeldet. Jetzt meldet sich ein Analyst zu Wort.Die Nel-Asa-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten rund zwei Drittel an Wert eingebüßt. Und auch im neuen Jahr geht es mau weiter: So steht ein Minus von über 13 Prozent auf den Kurszetteln. In den letzten Wochen fiel der Wert der Nel-Aktie stetig und erreichte kürzlich mit 6,14 Norwegischen Kronen ein neues Mehrjahrestief. Trotzdem bleiben die Analysten von RBC optimistisch und empfehlen weiterhin den Kauf der Nel-Aktie. Laut dem RBC-Analysten Erwan Kerouredan bleibt die Nel-Aktie auf "Outperform", wobei das Kursziel von …