Tesla muss Produktion in Deutschland unterbrechen

Der US-Autohersteller ist aufgrund von Lücken in den Lieferketten gezwungen, die Fertigung in seiner "Gigafactory" Deutschland vorübergehend zu unterbrechen. Diese Lücken sind Resultat der Angriffe auf Containerschiffe im Roten Meer durch die Huthi-Rebellen.



Aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und insbesondere auf dem Roten Meer kommt es zu Verschiebungen der Transportrouten zwischen Europa und Asien über das Kap der Guten Hoffnung. Diese führen zu deutlich längeren Transportzeit und sorgen für Lücken in den Lieferketten.



Deshalb muss die Produktion in dem Werk in Berlin-Brandenburg, die Hauptproduktionsstätte des Model Y, zwischen dem 29. Januar und 11. Februar für 2 Wochen gestoppt werden, wie Tesla am Donnerstag mitteilte. Am Donnerstag verlor die Tesla Aktie deutlich. Nachdem die Aktie bereits während des Handels 2,8% verlor, gab sie nachbörslich nochmal um rund 1% nach.









