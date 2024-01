Die Zurückhaltung der chinesischen Kunden bei Luxusartikeln hat den erfolgsverwöhnten Luxuswarenhersteller aus Europa sichtlich zugesetzt, Burberry musste hierdurch eine Gewinnwarnung aussprechen und hat damit die gesamte Branche in den Abgrund gezogen. Am Beispiel von LVMH droht dem Wertpapier ein neuerliches Verkaufssignal, nachdem ein seit März 2020 bestehender Aufwärtstrend in den Fokus der Bären geraten ist. Die schwache chinesische Wirtschaft ...

