Mit 147,70 € hat die Aktie des europäischen Herstellers von Verkehrsflugzeugen erneut einen historischen Höchstkurs markiert. Auslöser der heutigen Aufwärtsbewegung war die Meldung, dass Airbus 2023 erneut seinen Rivalen Boeing ausgestochen hat. Denn im vergangenen Jahr hat man 735 Verkehrsflugzeuge und damit über 200 mehr als Boeing ausgeliefert. Zudem konnte man Bestellungen für über 2.000 Airbus-Jets in die Bücher nehmen, was einem Branchenrekord entspricht. Last but not least erreichte der Auftragsbestand mit knapp 8.600 Maschinen ebenfalls einen Spitzenwert.



Airbus spielen auch die anhaltenden Qualitätsprobleme Boeings in die Karten. Es wird für den US-Konkurrenten schwer, wieder zum europäischen Wettbewerber aufzuschließen.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



