Teilen: Die Schwedische Krone ist nach der Rede von Per Jansson, dem stellvertretenden Gouverneur der Riksbank, am Donnerstag stark gefallen. Volkswirte der Commerzbank analysieren den SEK-Ausblick. Es gibt Argumente für die Vermutung, dass die Riksbank nicht in der Lage ist, die Inflation entschlossen zu bekämpfen Per Jansson, stellvertretender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...