Mit Fördermitteln aus dem rheinland-pfälzischen Förderprogramm KIPKI baut der Rhein-Hunsrück-Kreis eine Photovoltaik-Freiflächenanlage und fördert einkommensschwache Haushalte beim Kauf von sparsamen Haushaltsgeräten und Balkonkraftwerken. Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder hat einen Förderbescheid in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro an den Rhein-Hunsrück-Kreis übergeben. Der Großteil des Geldes fließt in eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zur Versorgung aller 77 kreiseigenen ...

