Obwohl Südzucker erst am Donnerstag seine Prognose bestätigt hat, kommt die Aktie der Mannheimer am Freitag stark unter Druck. Grund dafür ist, dass das Analysehaus Warburg Research das Papier gleich doppelt abgestuft hat. Von "Buy" ging es auf "Sell" nach unten, das Kursziel reduzierten die Experten von 17,30 auf 11,20 Euro.Im dritten Geschäftsquartal (Ende November) zog der Konzernumsatz im Jahresvergleich um knapp neun Prozent auf 2,7 Milliarden Euro an, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Das ...

