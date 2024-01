Im sachsen-anhaltinischen Ballenstedt erprobt der Gasnetzbetreiber Mitnetz Gas eine Biogaseinspeiseanlage. Wenn alles reibungslos funktioniert, geht die Anlage in den Regelbetrieb. Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (Mitnetz Gas) nimmt eine Biogaseinspeiseanlage in Ballenstedt in den Probebetrieb. Die Testphase, bei der die Techniker:innen die Verdichter der Einspeiseanlage sowie alle Anlagenteile prüfen und justieren, dauert insgesamt 600 Stunden. Nach erfolgreichem Abschluss geht die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...