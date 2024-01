Baden-Baden - OG Keemo steht mit "Fieber" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Mit seinen vorherigen Werken "Mann beisst Hund" (zwei) und "Neptun" (drei) hatte er Platz eins nur knapp verfehlt.



Die neue Studioplatte von Schlagersängerin Daniela Alfinito ("Einfach Echt") holt Silber, Rapper Ufo361 ("Sony") Bronze. Mit der limitierten, farbige Vinyl zu "Master Of Puppets" gelingt Metallica ein Re-Entry auf Platz vier. Vorwochensieger Ikke Hüftgold rutscht mit "Nummer Eins" auf Rang 17.



In den Single-Charts landet Luciano mit "Time" seinen zweiten Nummer-eins-Hit binnen zwei Wochen. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

