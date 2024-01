Bei der Inbetriebnahme einer Chemieleitung in der Pilotanlage des Photovoltaik-Herstellers trat Flusssäure aus. Dies löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, ein Mitarbeiter kam jedoch vorsorglich ins Krankenhaus.Am Donnerstagnachmittag löste ein Chemieunfall einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Gegen 16 Uhr sei es in der Pilotanlage des Photovoltaik-Herstellers in Thalheim bei der Inbetriebnahme einer Chemieleitung zu einem Austritt von 50-prozentiger Flusssäure gekommen, wie ein Sprecher auf Anfrage von pv magazine bestätigte. Die Chemikalie sei ...

